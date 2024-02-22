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إقتصاد

أول بنك روسي يحصل على تصنيف ائتماني صيني

Lebanon 24
22-02-2024 | 15:40
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أفاد أكبر بنك خاص في روسيا "ألفا بنك"، في بيان أمس، بأن الشركة الصينية للتصنيف الائتماني Lianhe منحته تصنيفا دوليا عند درجة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 
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وأصبح بذلك "ألفا بنك" أول بنك روسي كبير يحصل على تصنيف دولي في الصين، وتم تصنيف البنك عند نفس الدرجة التي صنفت عندها مؤسسة Lianhe التصنيف السيادي لروسيا.

 

وأرجعت الوكالة قرارها إلى عدد من العوامل مثل الأهمية التنظيمية لـ"ألفا بنك" والإدارة الفعالة ووجودة الأصول العالية وقدرة الإقراض القوية.

 

كما سلطت الوكالة الصينية الضوء على الهيكل المتنوع للمحفظة الائتمانية للبنك، وأشارت إلى استقرار الدخل التشغيلي، الذي سيضمن نموا ثابتا للبنك.

 

ويأتي التصنيف في وقت يعمل فيه ألفا بنك" على التوسع في الصين، حيث يسعى لأن يصبح أول بنك روسي خاص يفتح فروعا واسعة النطاق في بكين وشنغهاي.

( روسيا اليوم)

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