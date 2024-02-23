"فلاي دبي" تحلّق بأرباح تاريخية.. هذا ما سجلته من أرقام

Advertisement

أوردت شركة فلاي دبي النتائج السنوية القياسية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023، مما يمثل أقوى أداء للناقلة على الإطلاق.وأفادت الشركة في بيان صحفي أصدرته أمس الخميس، بأن أرباحها قفزت 75 بالمئة إلى 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار) في 2023 مقارنة بعام 2022.ونما إجمالي عائدات الشركة خلال العام الماضي 23 بالمئة إلى 11.2 مليار درهم (3 مليار دولار) مقارنة بـ9.1 مليار درهم خلال 2022.ونقلت الشركة 13.8 مليون مسافر خلال العام بنمو بلغ 31 بالمئة مقارنة بعام 2022، ليتجاوز الرقم بذلك مستوى 11 مليون مسافر والذي تحقق ما قبل الجائحة. ودخلت 13 طائرة جديدة أسطول الناقلة في 2023، فيما زادت السعة المقعدية 27 بالمئة.وتعليقاً على إعلان النتائج السنوية للشركة لعام 2023، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: "في العام الخامس عشر على انطلاقتها، برزت فلاي دبي كلاعب محوري في صناعة الطيران في دولة الإمارات ومساهم رئيس في اقتصاد دبي".وأضاف "لقد مكنها نموذج أعمالها القوي في تحقيق مستويات نمو متسارعة حتى في أوقات التحديات، ومضاعفة أسطولها التشغيلي وتوسيع شبكتها منذ الجائحة".وأشار إلى أن فلاي دبي أثبتت صواب قرارها بتسريع تسلم طائراتها خلال الجائحة، وحافظت على قوتها العاملة للمضي قدماً في خططها الطموحة لتوسيع شبكتها، والاستراتيجية الثاقبة للناقلة التي انعكست على أدائها القياسي.وبلغت قيمة النقد والنقد المعادل، بما في ذلك مدفوعات ما قبل عمليات تسليم الطائرات في المستقبل 4.8 مليار درهم مقارنة بـ 4.3 مليار درهم في العام الماضي.ولا تزال تكلفة الوقود تشكل أعلى بند للنفقات التشغيلية بالنسبة للشركة بنسبة 32 بالمئة من إجمالي تكاليف التشغيل السنوية، نظراً لأرتفاع أسعار الوقود.وأفادت الناقلة أنها تواصل استكشاف خيارات التحوط في مجال الوقود، وفي العام الماضي قامت بتحوط 12 بالمئة من متطلباتها من الوقود.(سكاي نيوز)