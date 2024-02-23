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إقتصاد
جدول جديد للمحروقات... كيف تحرّكت الأسعار؟
Lebanon 24
23-02-2024
|
02:45
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رُفع سعر البنزين 95 أوكتان 11 ألف ليرة لبنانيّة، والبنزين 98 أوكتان 10 آلاف ليرة، أمّا سعر المازوت فتراجع ألف ليرة، وسعر الغاز بقي على حاله.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 1632000 ليرة لبنانيّة.
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- البنزين 98 أوكتان: 1670000 ليرة لبنانيّة.
- المازوت: 1614000 ليرة لبنانيّة.
- الغاز: 943000 ليرة لبنانيّة.
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