جدول جديد للمحروقات... كيف تحرّكت الأسعار؟

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رُفع سعر البنزين 95 أوكتان 11 ألف ليرة لبنانيّة، والبنزين 98 أوكتان 10 آلاف ليرة، أمّا سعر المازوت فتراجع ألف ليرة، وسعر الغاز بقي على حاله.وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:- البنزين 95 أوكتان: 1632000 ليرة لبنانيّة.- البنزين 98 أوكتان: 1670000 ليرة لبنانيّة.- المازوت: 1614000 ليرة لبنانيّة.- الغاز: 943000 ليرة لبنانيّة.