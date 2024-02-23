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إقتصاد

لأول مرة في 2024.. الدولار يتجه نحو الإنخفاض

Lebanon 24
23-02-2024 | 06:27
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يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في 2024، الجمعة، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد أن أدى تراجع التوقعات بشأن تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريبا إلى ارتفاع العملة الأميركية.

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وفي الوقت نفسه، تراجع الين ويتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الرابع مع سعي المستثمرين للاستفادة من العوائد الأفضل في كل مكان تقريبا باستثناء اليابان حيث ستظل أسعار الفائدة هناك قرب الصفر لبعض الوقت.

وانتعش الدولار هذا العام بفضل بيانات اقتصادية قوية وتحذيرات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، مما دعم التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة سيتأجل إلى حزيران أو في وقت لاحق من العام.

وارتفع مؤشر الدولار 0.06 بالمئة إلى 103.96 نقطة لكنه يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي منذ كانون الأول بنحو 0.28 بالمئة.
 
واستقر اليورو في أحدث التداولات عند 1.0823 دولار.
 
وانخفض الين 0.8 بالمئة مقابل اليورو هذا الأسبوع ليلامس أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمس الخميس عند 163.45 لليورو. وزاد الدولار 0.15 بالمئة ليتداول عند 150.75 ين هذا الأسبوع. (سكاي نيوز عربية) 
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