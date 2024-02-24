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إقتصاد

خسائر أسبوعية بـ2%.. تراجع في أسعار النفط

Lebanon 24
24-02-2024 | 01:54
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تكبدت أسعار النفط أول خسارة أسبوعية لها في ثلاثة أسابيع، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2 بالمئة، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.5 بالمئة. تأتي هذه الخسائر وسط مخاوف متزايدة من ركود عالمي محتمل، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
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وعند تسوية عقود الجمعة، هوت أسعار النفط ثلاثة بالمئة تقريبا، بعدما أشار أحد صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل شهرين آخرين على الأقل.

الأداء الأسبوعي

هبط برنت خلال الأسبوع 2.2 بالمئة، بينما هبط الخام الأميركي بنحو 2.5 بالمئة. لكن مؤشرات الطلب الجيد على الوقود والمخاوف المتعلقة بالإمدادات قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة.

وعند التسوية الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 81.62 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.12 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 76.49 دولار.
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