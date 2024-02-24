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إقتصاد
مسجلة قمة جديدة.. أسهم أوروبا تتألق للأسبوع الخامس
Lebanon 24
24-02-2024
|
03:54
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واصلت الأسهم الأوروبية تألقها للأسبوع الخامس على التوالي، بعد أن أنهت جلسة الجمعة عند قمة غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي مدعومة من مكاسب لسهم ستاندرد تشارترد في أعقاب تقرير نتائج أعمال قوي، لكن تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد جعلت المستثمرين يتوخون الحذر.
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وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أربعة بالمئة ليسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع إغلاق الأسهم الفرنسية والألمانية عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة.
وتقدم المؤشر القياسي أكثر من واحد بالمئة خلال الأسبوع، والفضل في معظم هذه الزيادة يرجع إلى قفزة في أسهم التكنولوجيا بناء على توقعات قوية لشركة صناعة الرقائق الأمريكية إنفيديا.
وكانت أسهم شركات الكيماويات والسيارات من أكبر الرابحين اليوم لترتفع كل منهما واحد بالمئة.
وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.8 بالمئة مدعومة بقفزة 4.9 بالمئة لسهم ستاندرد تشارترد مع إعلان البنك البريطاني عن إعادة شراء أسهم بمليار دولار ومكافأة المساهمين بتوزيعات أرباح بعد زيادة 18 بالمئة في أرباح 2023.
وفي تصريحات نالت من المعنويات، قالت لاغارد، الجمعة، إن بيانات نمو الأجور الجيدة نسبيا في الربع الرابع مشجعة لكنها لا تكفي لتمنح البنك المركزي الثقة في أنه ألحق الهزيمة بالتضخم.
وقال رئيس البنك الاتحادي الألماني يواخيم ناجل إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يقاوم إغراء خفض أسعار الفائدة مبكرا، خاصة قبل صدور بيانات الأجور الحاسمة في الربع الثاني.
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