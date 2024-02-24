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إقتصاد

"تجاوزت الـ55 مليار دولار".. التجارة الإيرانية الخارجية تحقق زيادة بنسبة 2.5%

Lebanon 24
24-02-2024 | 23:00
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أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن حجم التبادلات التجارية الإيرانية مع الدول المجاورة بلغ خلال 11 شهرا 55 مليارا و275 مليون دولار بزيادة بنسبة 2.5%.


وكشفت الوكالة عن إجمالي التبادلات التجارية لإيران مع الدول المجاورة، مشيرة إلى أن قيمة الصادرات بلغت 25 مليارا و844 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 29 مليارا و431 مليون دولار.
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وانخفضت صادرات إيران إلى الدول المجاورة في 11 شهرا من العام الحالي بنسبة 3% من حيث الوزن و9% من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بينما ارتفعت الواردات من الدول المجاورة في نفس الفترة بنسبة 11% من حيث الوزن و15% من حيث القيمة، وخلال الفترة المذكورة، انخفضت قيمة الصادرات الإيرانية إلى 8 دول مجاورة، بينما ارتفعت إلى 7 دول مجاورة أخرى.
وقد انخفضت قيمة الصادرات الإيرانية إلى كل من: العراق، تركيا، جمهورية آذربيجان، تركمانستان، أرمينيا، الكويت، قطر، والمملكة العربية السعودية. بينما ارتفعت إلى كل من: الإمارات العربية المتحدة، باكستان، أفغانستان، عمان، روسيا، كازاخستان، والبحرين.
وخلال هذه الفترة، انخفضت قيمة واردات السلع من الدول المجاورة التالية: البحرين، كازاخستان، باكستان، والكويت. بينما ارتفعت قيمة واردات السلع من الدول المجاورة التالية بنسبة كبيرة: أرمينيا، العراق، تركمانستان، قطر، وروسيا.
وبلغ الوزن الإجمالي للواردات من الدول المجاورة 21 مليونا و432 ألف طن، بينما بلغ الوزن الإجمالي للصادرات إلى الدول المجاورة 67 مليونا و 108 ألف طن. (RT)
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