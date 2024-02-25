بهدف إصلاح نظامها المالي.. السعودية تستقطب معهد المحللين الماليين المعتمدين

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بهدف توسيع شبكة الأعضاء في الشرق الأوسط، يعمل "معهد المحللين الماليين المعتمدين" (CFA) على التركيز بشكل رئيسي على السعودية، تزامناً مع فتح البلاد لأسواقها المالية وتطلعها إلى تعزيز الاستثمار.وقالت الرئيسة التنفيذية للمعهد مارج فرانكلين إن المنظمة التعليمية غير الربحية، تهدف إلى مضاعفة عدد أعضائها في السعودية إلى نحو 1000 شخص خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع زيادة مجموعة المرشحين بنسبة 20% سنوياً.ويوجد في المملكة حوالى 1800 مرشح يخططون لأداء امتحانات "CFA" هذا العام.تأتي هذه الزيادة في وقت تقوم فيه السعودية بإصلاح نظامها المالي في محاولة لتطوير الصناعات المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، وتشجيع المزيد من الشركات الناشئة. ومن خلال القيام بذلك، تسعى المملكة إلى جذب السعوديين إلى المهن المالية، والمزيد من الاستثمار الأجنبي، في إطار الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.(بلومبرغ)