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إقتصاد
مع نهاية الاسبوع.. اليكم سعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
25-02-2024
|
13:10
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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