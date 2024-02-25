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إقتصاد

عكس التيار.. قطاع العقارات المصري يحقق قفزة جيّدة

Lebanon 24
25-02-2024 | 15:46
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حقق مؤشر قطاع العقارات في البورصة المصرية قفزة قوية بنحو 18 بالمئة في ختام تعاملات جلسة الأحد، بينما شهدت أغلب القطاعات في السوق تراجعات حادة.

وأنهى المؤشر الرئيسي EGX30 الجلسة متراجعا بنسبة 5 بالمئة إلى 27841 نقطة، كما تراجع مؤشر 70 متساوي الأوزان بنحو 4 بالمئة، وهوى مؤشر 100 مستاوي الأوزان بنحو 3.8 بالمئة
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وحقق القطاع العقاري مكاسب على النحو التالي، إذ قفز سهم مجموعة "طلعت مصطفى" 20 بالمئة إلى 56.52 جنيهًا، وقفز سهم "بالم هيلز للتعمير" بنسبة 10.2 بالمئة إلى 4.94 جنيهات، وارتفع سهم "سوديك" بنسبة 15.7 بالمئة إلى 61 جنيهًا. أما سهم "إعمار مصر للتنمية" قفز 16.95 بالمئة لمستوى 8 جنيهات.
كما قفز سهم الوطنية للإسكان بنحو 18.5 بالمئة إلى 42.1 جنيها.
وارتفع سهم "أوراسكوم للتنمية مصر" بنسبة 5.6 بالمئة إلى 15 جنيهًا.
وزاد سهم عامر غروب بنحو 17 بالمئة إلى 1.36 جنيها.
في حين تكبد سهم البنك التجاري الدولي أكبر خسارة يومية في نحو 4 سنوات بعد أن هوى بنحو 10 بالمئة إلى 73 جنيها، وتراجعت أغلب أسهم البنوك في البورصة المصرية.(سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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