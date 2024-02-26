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إقتصاد

واردات الأردن من النفط الخام تتراجع.. هذا ما سجلته الإحصاءات

Lebanon 24
26-02-2024 | 10:34
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تراجعت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته، بنسبة 17 بالمئة خلال العام الماضي.

وأظهرت بيانات الإحصاءات العامة الأردنية الاثنين، أن قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بلغت 2.95 مليار دينار (4.1 مليار دولار)، أي بتراجع نسبته 17 بالمئة مقارنة مع عام 2022.
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فاتورة الأردن من النفط ومشتقاته، كانت قد بلغت في نهاية عام 2022 نحو 3.55 مليار دينار.

ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة. وفي أيلول 2023، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل، لافتا إلى أن عملية إطلاق التيار ستتم بعد أيام من إتمام عملية الربط.
وتابع فاضل: "نحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضا سنعطي رقما حقيقيا ودقيقا، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".

وقال فاضل آنذاك إن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتا الى أن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار". (سكاي نيوز)
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