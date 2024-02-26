هذا ما سجّلته أسهم أوروبا مساء اليوم

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تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية، مساء اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين تقارير حاسمة عن التضخم ستصدر على مدار الأسبوع بحثا عن مزيد من الدلائل على موعد قيام البنوك المركزية الكبرى، ومن بينها الأوروبي، بخفض أسعار الفائدة.وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة عند الإغلاق.هذا وبلغ المؤشر "داكس" الألماني مستوى قياسيا جديدا خلال تعاملات اليوم وأغلق على ارتفاع مدعوما بصعود سهم شركة راينميتال للصناعات الدفاعية 2.8 بالمئة.وانخفض مؤشر الموارد الأساسية 2.1 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ليتصدر تراجع القطاعات.وارتفع مؤشر التكنولوجيا 0.4 بالمئة بقيادة قفزة سهم شركة "بي.إي" لصناعة أشباه الموصلات 6.5 بالمئة.كما قفز سهم "زيلاند فارما" بنسبة 35.7 بالمئة بعدما أدى عقار تجريبي تطوره مع شركة أخرى إلى ما وصفاه بنتائج "رائدة" في مرحلة متوسطة من علاج الكبد الدهني.وصعد سهم كينيفيك السويدية بنسبة 5.4 بالمئة بسبب خطط لبيع حصتها بالكامل في "تيلي2" للمستثمر الفرنسي كزافييه نيل، وشركته إلياد للاتصالات.