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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يفرض قواعد جديدة على المصارف.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-02-2024 | 15:54
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أقرّ الاتحاد الأوروبي قانونا يجبر المصارف على توفير دفعات فورية على مستوى التكتل، ما يمكّن الأفراد من إجراء تحويلات مالية ضمن بلدانه بعضون ثوان.
 


وسيكون بإمكان العملاء في أوروبا تحويل الأموال في غضون 10 ثوان في أي وقت من اليوم، وإن كان خارج ساعات العمل، سواء داخل البلد الواحد أو إلى أي دولة في الاتحاد الأوروبي.
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ويتوقع بأن يدخل القانون حيّز التطبيق رسميا بحلول نيسان، فيما سيتعيّن على المصارف ضمن منطقة اليورو السماح بعمليات الدفع الفوري في غضون 18 شهرا من هذا التاريخ.



وأقرّت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 القانون الاثنين، بعد ضوء أخضر صدر من البرلمان الأوروبي في وقت سابق.
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