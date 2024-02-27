Advertisement

إقتصاد

آسيويًا.. أداء متباين للأسهم

Lebanon 24
27-02-2024 | 00:06
A-
A+
Doc-P-1168831-638446146939454214.jpg
Doc-P-1168831-638446146939454214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تباين أداء الأسهم الآسيوية في التعاملات المبكرة، حيث تنتظر الأسواق الأحداث المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مؤشر أفضل لتوقعات أسعار الفائدة العالمية. وارتفع الين بعد بيانات التضخم اليابانية التي جاءت أقوى من المتوقع.
Advertisement

,صعدت الأسهم اليابانية، بينما انخفضت معظم الأسهم في كوريا الجنوبية وأستراليا والصين. ولم تشهد العقود الآجلة للأسهم الأميركية تغيراً يُذكر بعد انخفاض مؤشر "إس أند بي 500" للمرة الأولى خلال أربع جلسات يوم الاثنين.

وانخفضت أسهم شركات التعدين العالمية الأسترالية "بي إتش بي" (BHP Group Ltd)، و"فورتيسكيو" (Fortescue Ltd) و"ريو تينتو" (Rio Tinto Ltd)، مما أثر على قطاع المواد داخل مؤشر "إس أند بي إيه إس إكس 200"(S&P/ASX 200). ويعكس هذا الانخفاض الضغط على خام الحديد، والذي بدوره قد يؤثر على توقعات الاقتصاد الصيني نظرا لارتفاع أسعار النفط، إذ تعد الدولة الآسيوية هي المشتري الرئيسي للسلعة.

بالتوازي، ارتفع الين بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك نمواً رئيسياً في الأسعار تجاوز التقديرات المتفق عليها، مما يدعم حالة بنك اليابان للتحرك نحو إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية. وعلى الرغم من قوة الين، لا تزال العملة عند حوالي 150 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي حافظت عليه إلى حد كبير خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي الصين، قلصت بعض المؤسسات المالية من مبادلة الدولار باليوان في إشارة إلى أن الطلب الأجنبي على سندات الدولة قد يتباطأ. وقامت ثلاث مؤسسات خارجية على الأقل بتخفيض تداول المقايضة في الأسبوع الماضي، مما يعكس الحاجة إلى زيادة ضوابط المخاطر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:19 | 2024-02-27
00:16 | 2024-02-27
15:54 | 2024-02-26
14:19 | 2024-02-26
13:40 | 2024-02-26
10:34 | 2024-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24