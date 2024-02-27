آسيويًا.. أداء متباين للأسهم

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تباين أداء الأسهم الآسيوية في التعاملات المبكرة، حيث تنتظر الأسواق الأحداث المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مؤشر أفضل لتوقعات أسعار الفائدة العالمية. وارتفع الين بعد بيانات التضخم اليابانية التي جاءت أقوى من المتوقع.,صعدت الأسهم اليابانية، بينما انخفضت معظم الأسهم في كوريا الجنوبية وأستراليا والصين. ولم تشهد العقود الآجلة للأسهم الأميركية تغيراً يُذكر بعد انخفاض مؤشر "إس أند بي 500" للمرة الأولى خلال أربع جلسات يوم الاثنين.وانخفضت أسهم شركات التعدين العالمية الأسترالية "بي إتش بي" (BHP Group Ltd)، و"فورتيسكيو" (Fortescue Ltd) و"ريو تينتو" (Rio Tinto Ltd)، مما أثر على قطاع المواد داخل مؤشر "إس أند بي إيه إس إكس 200"(S&P/ASX 200). ويعكس هذا الانخفاض الضغط على خام الحديد، والذي بدوره قد يؤثر على توقعات الاقتصاد الصيني نظرا لارتفاع أسعار النفط، إذ تعد الدولة الآسيوية هي المشتري الرئيسي للسلعة.بالتوازي، ارتفع الين بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك نمواً رئيسياً في الأسعار تجاوز التقديرات المتفق عليها، مما يدعم حالة بنك اليابان للتحرك نحو إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية. وعلى الرغم من قوة الين، لا تزال العملة عند حوالي 150 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي حافظت عليه إلى حد كبير خلال الأسبوعين الماضيين.وفي الصين، قلصت بعض المؤسسات المالية من مبادلة الدولار باليوان في إشارة إلى أن الطلب الأجنبي على سندات الدولة قد يتباطأ. وقامت ثلاث مؤسسات خارجية على الأقل بتخفيض تداول المقايضة في الأسبوع الماضي، مما يعكس الحاجة إلى زيادة ضوابط المخاطر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.(بلومبرغ)