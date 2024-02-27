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إقتصاد

النفط يحافظ على مكاسبه.. هذا ما سجّلته الأسعار

Lebanon 24
27-02-2024 | 00:19
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استقرت أسعار النفط بعد مكاسب، مدعومة بعلامات قوة في الأسواق الفعلية دعمت معنويات المتداولين على نطاق أوسع.

تم تداول خام برنت فوق 82 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 1.1% أمس الاثنين، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط أقل من 78 دولاراًً.
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وكانت هناك دلائل على نشاط الشراء الأخير من المصافي في أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، مما دفع أسعار الخامات الأميركية إلى الارتفاع.
 
كما تعززت الفوارق السعرية لعقود النفط، والتي تتم مراقبتها على نطاق واسع، مما يشير إلى زيادة في الطلب في المدى القريب.(بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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