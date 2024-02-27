19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
رغم الحرب.. واردات "الغاز الإسرائيلي" إلى مصر والأردن ترتفع
Lebanon 24
27-02-2024
|
01:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الاحتلال الاسرائيلي ارتفاع إمدادات الغاز إلى مصر والأردن بنحو 25 بالمئة عام 2023، على الرغم من انقطاعات قصيرة في بداية العدوان في غزة.
وقال وزير طاقة الاحتلال إيلي كوهين في بيان، "إن النمو الكبير في صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن يثبت مدى كون سوق الغاز الطبيعي أصلا استراتيجيا لإسرائيل، ويساعد على الاستقرار الإقليمي".
Advertisement
وأضاف كوهين، "أن إسرائيل تدرس إمكانية توسيع الصادرات لتمكين الإمدادات إلى أوروبا، إما من خلال مصانع تسييل الغاز المصرية أو من خلال بناء منشآت محلية".
وقالت وزارة الطاقة، "إن حقل ليفياثان البحري، الذي تديره شركة شيفرون مع شريكتين إسرائيليتين، أنتج 6.29 مليار متر مكعب لمصر و2.71 مليار متر مكعب للأردن".
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، "أن حقل تمار القريب صدر ما مجموعه 2.56 مليار متر مكعب، معظمها تذهب إلى مصر، بعدما شهد انخفاضا في الإنتاج بنسبة 11% بسبب توقف العمليات لمدة شهر في بداية الحرب ضد حماس".
وفي المجمل، قالت الوزارة إن إنتاج الغاز قفز بنسبة 13.9% عن عام 2022، ما أدى إلى عام قياسي في عائدات الدولة بقيمة 2.19 مليار شيكل (603 ملايين دولار)، والتي ستغذي صندوق الثروة السيادية الناشئ.(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"طلّعني كذاب قدّام العالم".. تفاصيل يكشفها بـ "حرقة" نقيب الممثلين اللبنانيين عن الراحل فادي ابراهيم
Lebanon 24
"طلّعني كذاب قدّام العالم".. تفاصيل يكشفها بـ "حرقة" نقيب الممثلين اللبنانيين عن الراحل فادي ابراهيم
08:16 | 2024-02-26
26/02/2024 08:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الـ"100 ألف ليرة".. إليكم آخر خبر
Lebanon 24
عن الـ"100 ألف ليرة".. إليكم آخر خبر
15:47 | 2024-02-26
26/02/2024 03:47:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ديانا فاخوري في تصريح مفاجىء عن هشام حداد: "عم حجمو وأنا يلي عم قبضو"
Lebanon 24
ديانا فاخوري في تصريح مفاجىء عن هشام حداد: "عم حجمو وأنا يلي عم قبضو"
08:00 | 2024-02-26
26/02/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك وسقوط شهيدين (فيديو)
Lebanon 24
تطور خطير.. غارات إسرائيلية تضرب بعلبك وسقوط شهيدين (فيديو)
04:40 | 2024-02-26
26/02/2024 04:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "غارة بعلبك".. إقرأوا ما كشفه الإسرائيليون
Lebanon 24
عن "غارة بعلبك".. إقرأوا ما كشفه الإسرائيليون
12:24 | 2024-02-26
26/02/2024 12:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:04 | 2024-02-27
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع عمان
03:07 | 2024-02-27
لصباح اليوم.. إليكم كم سجّل دولار السوق الموازية
01:39 | 2024-02-27
ابتزاز وتحديات.. النفط الليبي يشعل المشاكل في البلاد
00:19 | 2024-02-27
النفط يحافظ على مكاسبه.. هذا ما سجّلته الأسعار
00:16 | 2024-02-27
إحذروا.. عملة مزيفة تغزو الأسواق من هذه الفئة!
00:06 | 2024-02-27
آسيويًا.. أداء متباين للأسهم
فيديو
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يبكي على المسرح.. والجمهور يتأثر (فيديو)
15:32 | 2024-02-25
27/02/2024 11:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. بكاء الرئيس البرازيلي على غزة هذه حقيقته
04:59 | 2024-02-24
27/02/2024 11:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
Lebanon 24
سعرها لا يتجاوز الـ 300 دولار.. تعرّفوا إلى نظارات Ray-Ban Meta (فيديو)
03:00 | 2024-02-24
27/02/2024 11:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24