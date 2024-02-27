رغم الحرب.. واردات "الغاز الإسرائيلي" إلى مصر والأردن ترتفع





وقال وزير طاقة الاحتلال إيلي كوهين في بيان، "إن النمو الكبير في صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن يثبت مدى كون سوق الغاز الطبيعي أصلا استراتيجيا لإسرائيل، ويساعد على الاستقرار الإقليمي".

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وأضاف كوهين، "أن إسرائيل تدرس إمكانية توسيع الصادرات لتمكين الإمدادات إلى أوروبا، إما من خلال مصانع تسييل الغاز المصرية أو من خلال بناء منشآت محلية". أعلنت الاحتلال الاسرائيلي ارتفاع إمدادات الغاز إلى مصر والأردن بنحو 25 بالمئة عام 2023، على الرغم من انقطاعات قصيرة في بداية العدوان في غزة.وقال وزير طاقة الاحتلال إيلي كوهين في بيان، "إن النمو الكبير في صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن يثبت مدى كون سوق الغاز الطبيعي أصلا استراتيجيا لإسرائيل، ويساعد على الاستقرار الإقليمي".وأضاف كوهين، "أن إسرائيل تدرس إمكانية توسيع الصادرات لتمكين الإمدادات إلى أوروبا، إما من خلال مصانع تسييل الغاز المصرية أو من خلال بناء منشآت محلية".

وقالت وزارة الطاقة، "إن حقل ليفياثان البحري، الذي تديره شركة شيفرون مع شريكتين إسرائيليتين، أنتج 6.29 مليار متر مكعب لمصر و2.71 مليار متر مكعب للأردن".



وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، "أن حقل تمار القريب صدر ما مجموعه 2.56 مليار متر مكعب، معظمها تذهب إلى مصر، بعدما شهد انخفاضا في الإنتاج بنسبة 11% بسبب توقف العمليات لمدة شهر في بداية الحرب ضد حماس".



وفي المجمل، قالت الوزارة إن إنتاج الغاز قفز بنسبة 13.9% عن عام 2022، ما أدى إلى عام قياسي في عائدات الدولة بقيمة 2.19 مليار شيكل (603 ملايين دولار)، والتي ستغذي صندوق الثروة السيادية الناشئ.(عربي21)