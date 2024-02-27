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إقتصاد

لصباح اليوم.. إليكم كم سجّل دولار السوق الموازية

Lebanon 24
27-02-2024 | 03:07
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين الـ89400 و 89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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