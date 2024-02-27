الهند تقترب من اتفاق تجاري مع عمان





وقال منابعون، إن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن غالبية المسائل في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومن المرجح أن ُتختتم المحادثات قريباً. قال أحد الأشخاص إن الصفقة قد يتم التوصل إليها في مطلع مارس.

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وعلى الرغم من أن اقتصاد عمان صغير، إلا أنها ذات أهمية بالغة بالنسبة للهند نظراً لموقعها في المنطقة. تقع عمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو ممر مهم لعبور النفط، إذ يمر خلاله معظم النفط الخام المتوجه إلى آسيا. يوجد في عمان أيضاً خامس أكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج. وسط تنامي العلاقات بين البلدين، تقترب الهند وسلطنة عمان من اختتام المحادثات بشأن اتفاقية تجارية تسمح بسهولة الحصول على السلع والخدمات في أسواق كل منهما.وقال منابعون، إن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن غالبية المسائل في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومن المرجح أن ُتختتم المحادثات قريباً. قال أحد الأشخاص إن الصفقة قد يتم التوصل إليها في مطلع مارس.وعلى الرغم من أن اقتصاد عمان صغير، إلا أنها ذات أهمية بالغة بالنسبة للهند نظراً لموقعها في المنطقة. تقع عمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو ممر مهم لعبور النفط، إذ يمر خلاله معظم النفط الخام المتوجه إلى آسيا. يوجد في عمان أيضاً خامس أكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج.

وقال المتابعون إن نيودلهي تريد خفض الرسوم الجمركية على الصادرات إلى عمان التي تشمل الأرز والأدوية ومنتجات النفط والصلب. كما أنها تتفاوض مع عمان لتسهيل وصول المهنيين الهنود مثل الأطباء والممرضات والمهندسين وغيرهم من العمال.

وبدأ الجانبان المحادثات حول الاتفاقية التجارية قبل ثلاثة أشهر فقط، ويظهر استعجالهما في إتمام الصفقة تصميم رئيس الوزراء ناريندرا مودي على بناء روابط أقوى مع الشرق الأوسط.(بلومبرغ)