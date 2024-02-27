Advertisement

إقتصاد

الهند تقترب من اتفاق تجاري مع عمان

Lebanon 24
27-02-2024 | 04:04
A-
A+
Doc-P-1168932-638446288714819721.jpg
Doc-P-1168932-638446288714819721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط تنامي العلاقات بين البلدين، تقترب الهند وسلطنة عمان من اختتام المحادثات بشأن اتفاقية تجارية تسمح بسهولة الحصول على السلع والخدمات في أسواق كل منهما.

وقال منابعون، إن الجانبين توصلا إلى توافق بشأن غالبية المسائل في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومن المرجح أن ُتختتم المحادثات قريباً. قال أحد الأشخاص إن الصفقة قد يتم التوصل إليها في مطلع مارس.
Advertisement

وعلى الرغم من أن اقتصاد عمان صغير، إلا أنها ذات أهمية بالغة بالنسبة للهند نظراً لموقعها في المنطقة. تقع عمان إلى جانب مضيق هرمز، وهو ممر مهم لعبور النفط، إذ يمر خلاله معظم النفط الخام المتوجه إلى آسيا. يوجد في عمان أيضاً خامس أكبر عدد من الهنود العاملين في الخارج.
وقال المتابعون إن نيودلهي تريد خفض الرسوم الجمركية على الصادرات إلى عمان التي تشمل الأرز والأدوية ومنتجات النفط والصلب. كما أنها تتفاوض مع عمان لتسهيل وصول المهنيين الهنود مثل الأطباء والممرضات والمهندسين وغيرهم من العمال.
 
وبدأ الجانبان المحادثات حول الاتفاقية التجارية قبل ثلاثة أشهر فقط، ويظهر استعجالهما في إتمام الصفقة تصميم رئيس الوزراء ناريندرا مودي على بناء روابط أقوى مع الشرق الأوسط.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2024-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:25 | 2024-02-27
03:07 | 2024-02-27
01:57 | 2024-02-27
01:39 | 2024-02-27
00:19 | 2024-02-27
00:16 | 2024-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24