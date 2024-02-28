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إقتصاد
أوبك+ تدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية
Lebanon 24
28-02-2024
|
01:06
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قالت ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ لرويترز إن التحالف سيدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني من 2024 لتوفير دعم إضافي للسوق، وأفاد اثنان منهم بأن التحالف قد يبقي التخفيضات لنهاية العام.
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واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في تشرين الثاني على تخفيضات طوعية تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج.
وتلقت أسعار النفط الدعم هذا العام من تصاعد التوتر الجيوسياسي بسبب هجمات حركة الحوثي اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال أحد مصادر أوبك+ لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه، إن تمديد تخفيضات الإنتاج في الربع الثاني "مرجح".
وقال اثنان منهم إن التمديد لفترة أطول حتى نهاية العام أمر ممكن.
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