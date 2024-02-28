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إقتصاد

مع تزايد احتمالات تأجيل خفض الفائدة بأميركا.. تراجع في أسعار النفط

Lebanon 24
28-02-2024 | 01:49
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تراجعت أسعار النفط في آسيا، الأربعاء، إذ طغى احتمال تأجيل خفض أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع مخزونات الخام الأميركية على الدعم الذي تلقته الأسعار الثلاثاء من أنباء احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أي 0.36 بالمئة، إلى 83.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 0302 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا لتسجل 78.59 دولار للبرميل.
 
كانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قالت الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمركية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لوكالة رويترز إن التحالف سيدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني من 2024 لتوفير دعم إضافي للسوق، وأفاد اثنان منهم بأنه قد يبقي التخفيضات لنهاية العام.
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