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إقتصاد

مناقصة أوروبية لشراء الغاز تتلقى عروضاً بـ3 أمثال المطلوب!

Lebanon 24
28-02-2024 | 09:00
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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أن أحدث مناقصة طرحها الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز بشكل مشترك، تلقت عروضا من شركات عالمية لتوريد ما يقرب من ثلاثة أمثال الكميات المطلوبة للشراء.
وأضافت المفوضية في بيان أن المناقصة، التي طرحت في وقت سابق من هذا الشهر، اجتذبت عروضا من الموردين الدوليين لبيع 97.4 مليار متر مكعب من الغاز إلى 19 شركة أوروبية طلبت 34 مليار متر مكعب.
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وكان المشترون يسعون للحصول على نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال و18 مليار متر مكعب من التسليمات عبر خطوط الأنابيب.

وأطلق الاتحاد الأوروبي آلية الشراء المشتركة للدول الأعضاء في العام الماضي، وهي واحدة من العديد من التدابير الطارئة التي تم تبنيها وسط أزمة طاقة كبرى ناجمة عن الحرب في أوكرانيا والتي دفعت روسيا إلى خفض إمداداتها إلى أوروبا.

وكانت المناقصة الأخيرة هي الأولى التي يمكن للشركات من خلالها البحث عن الغاز لعمليات التسليم طويلة الأجل، حتى تشرين الأول 2029.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لإصدار تشريع من شأنه أن يجعل خطة شراء الغاز المشتركة دائمة مما يمنح شركات التكتل خيارا مستمرا لشراء الوقود بشكل مشترك، ولكن لا يمكن لبرنامج شراء الغاز المشترك شراء الغاز الروسي. (اقتصاد سكاي نيوز)
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