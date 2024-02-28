الذهب يرتفع.. هذا ما سجّلته الأسعار

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2032.90 دولار للأونصة. بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية مهمة وتصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع لمعرفة الموعد المتوقع لبدء خفض أسعار الفائدة.واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند2043.90 دولار للأونصة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 880.55 دولار للأونصة.وتراجع البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 912.25 دولار للأونصة، واستقرت الفضة عند 22.43 دولار للأونصة.(سكاي نيوز عربية)