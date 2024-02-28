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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع
Lebanon 24
28-02-2024
|
13:01
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ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، الأربعاء، بعد أن تغلب تأثير احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج على توقعات تأجيل خفض أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، إلى 83.79 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات إلى 78.93 دولار للبرميل.
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وكان كلا الخامين قد انخفضا واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، متجاوزة توقعات بزيادتها 2.74 مليون برميل.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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