Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط ترتفع

Lebanon 24
28-02-2024 | 13:01
A-
A+
Doc-P-1169554-638447474012912479.jpg
Doc-P-1169554-638447474012912479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، الأربعاء، بعد أن تغلب تأثير احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج على توقعات تأجيل خفض أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، إلى 83.79 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات إلى 78.93 دولار للبرميل.
Advertisement

وكان كلا الخامين قد انخفضا واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، متجاوزة توقعات بزيادتها 2.74 مليون برميل.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:23 | 2024-02-28
15:08 | 2024-02-28
14:37 | 2024-02-28
13:29 | 2024-02-28
12:20 | 2024-02-28
11:58 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24