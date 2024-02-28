Advertisement

إقتصاد

للمرة الأولى منذ 2021.. البيتكوين تحلّق وتسجّل أرقامًا قياسية

Lebanon 24
28-02-2024 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1169595-638447532100777006.jpg
Doc-P-1169595-638447532100777006.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجاوزت قيمة عملة بيتكوين عتبة 60 ألف دولار فيما تقترب من أعلى المستويات التي سجّلتها على الإطلاق مع مواصلة ارتفاعها منذ الموافقة على نوع جديد من الاستثمار مرتبط بهذه العملة الرقمية.
وفي وقت مبكر من بعد ظهر الأربعاء في لندن، تم تداول عملة بيتكوين بحوالى 60301 دولار ما ساهم في اقترابها من أعلى المستويات التي سجّلتها على الإطلاق في تشرين الثاني عند 68991 دولارا.(أخبار الآن)
Advertisement
المصدر: أخبار الآن
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:23 | 2024-02-28
15:08 | 2024-02-28
13:29 | 2024-02-28
13:01 | 2024-02-28
12:20 | 2024-02-28
11:58 | 2024-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24