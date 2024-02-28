للمرة الأولى منذ 2021.. البيتكوين تحلّق وتسجّل أرقامًا قياسية

تجاوزت قيمة عملة بيتكوين عتبة 60 ألف دولار فيما تقترب من أعلى المستويات التي سجّلتها على الإطلاق مع مواصلة ارتفاعها منذ الموافقة على نوع جديد من الاستثمار مرتبط بهذه العملة الرقمية.

وفي وقت مبكر من بعد ظهر الأربعاء في لندن، تم تداول عملة بيتكوين بحوالى 60301 دولار ما ساهم في اقترابها من أعلى المستويات التي سجّلتها على الإطلاق في تشرين الثاني عند 68991 دولارا.(أخبار الآن)

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