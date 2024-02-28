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إقتصاد
بوينغ تواجه مصيرها.. أمامها 90 يومًا لتثبت كفاءتها
Lebanon 24
28-02-2024
|
15:08
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أبلغت إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية شركة بوينغ لصناعة الطائرات أنه يتعين عليها وضع خطة شاملة لمعالجة "مشكلات منهجية في مراقبة الجودة" في غضون 90 يوما.
وقال مايك ويتكر، مدير إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة، في بيان بعد اجتماع أمس الثلاثاء: "يتعين على بوينغ الالتزام بتحسينات حقيقية وعميقة. إجراء تغيير أساسي سيتطلب جهدا متواصلا من قيادة الشركة، وسنحاسبها في كل خطوة على الطريق، مع مراحل محورية وتوقعات متفق عليها سويا".
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وسارعت شركة بوينغ لتعزيز إجراءات السلامة بعد انفصال لوحة باب في أثناء رحلة في الخامس من يناير على متن طائرة (737 ماكس 9) جديدة تماما تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، مما أجبر الطيارين على هبوط اضطراري بينما كان الركاب على ارتفاع 16 ألف قدم فوق سطح الأرض.
وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، آنذاك، بإخضاع 171 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، غداة حادثة وقعت خلال رحلة في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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