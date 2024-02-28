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إقتصاد
استثمارات ضخمة لـ"بريتش بيتروليوم" في مصر
Lebanon 24
28-02-2024
|
16:23
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تدرس شركة بريتش بيتروليوم "بي بي" العالمية للنفط، ضخ استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار لتطوير مشروعات للغاز والحفر في مصر، على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن وكالة "بلومبرغ".
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وكانت "بي.بي" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قد أعلنتا هذا الشهر على خطط لإنشاء مشروع مشترك في مصر، يركز في البداية على الغاز الطبيعي.
وذكرت الشركتان في ذلك الحين أن "بي.بي" ستملك 51 في المئة من المشروع المشترك، بينما ستحصل "أدنوك" على 49 في المئة، ومن المتوقع إنشاؤه في النصف الثاني من هذا العام.
وستسهم "بي.بي" من خلال حصتها بالمشروع المشترك في ثلاثة امتيازات تطوير واتفاقات استكشاف في مصر، بينما ستضخ "أدنوك" إسهاما نقديا متناسبا قد يُستغل في فرص النمو المستقبلية.(عربي 21)
المصدر: عربي 21
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