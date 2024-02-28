أسهم وول ستريت تهبط

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أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء على انخفاض، وذلك عشية صدور بيانات التضخم المهمة والتي من شأنها أن تسهم إلى حد بعيد في تشكيل توقعات توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. بحسب تقرير لوكالة رويترز.ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع ثماني نقاط أو 0.16 بالمئة إلى 5070.27 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 87.56 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 15947.31 نقطة.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 19.78 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 38953.09 نقطة.(رويترز)