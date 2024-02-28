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إقتصاد

خلل يضرب بورصة العملات المشفرة "كوين بيس"

Lebanon 24
28-02-2024 | 16:52
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تعرضت "كوين بيس غلوبال" (Coinbase Global)، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، موجة من الانقطاعات يوم الأربعاء، في وقت يواصل سعر عملة "بتكوين" الصعود فوق مستوى 60 ألف دولار.
و
قالت "كوين بيس" إن بعض المستخدمين قد يرون أرصدتهم "صفراً" على حساباتهم الخاصة لدى "كوين بيس"، ويواجهون خللاً في عمليات البيع والشراء. وأوضحت الشركة أنها تحقق في هذه المشكلات، بالإضافة إلى التأخير في إرسال واستلام الأصول على شبكة "إيثريوم".
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وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: "أصولكم آمنة".

وتواجه الشركة مشكلات وسط ارتفاع حاد في أسعار العملات المشفرة، مدفوعاً بالأداء القوي للصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر مباشرة في "بتكوين" ومن خلال حدث تنصيف "بتكوين القادم.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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