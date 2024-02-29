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إقتصاد

بعد ارتفاع المخزونات الأميركية.. تراجع في أسعار النفط

Lebanon 24
29-02-2024 | 00:27
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الخميس، بعدما كشفت بيانات عن نمو أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، في حين زادت الضغوط أيضا بفعل مؤشرات على أن أسعار الفائدة الأميركية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0124 بتوقيت غرينتش. 

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 78.24 دولار للبرميل. 
قالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي في ظل تشغيل مصافي التكرير عند مستوى أقل من الحد الأدنى لمستوياتها الموسمية بسبب توقفات كان منها المخطط له وغير المخطط له.
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