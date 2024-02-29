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إقتصاد

قيمة إصدارات سندات التوريق في مصر تسجّل أرقامًا جيّدة

Lebanon 24
29-02-2024 | 06:32
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قفزت قيمة إصدارات سندات التوريق في مصر 64% العام الماضي، على أساس سنوي، إلى 87.6 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، وسط إقبال الشركات العقارية على هذا النوع من التمويل.

كما قفز حجم التمويل الاستهلاكي في مصر 60% على أساس سنوي خلال 2023 إلى 47.3 مليار جنيه من 29.8 مليار جنيه قبل عام.
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وزادت قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر 34% العام الماضي، على أساس سنوي، إلى 117.5 مليار جنيه، بحسب التقرير السنوي للرقابة المالية.

كذلك، بلغت الأوراق المالية المخصمة في مصر 44 مليار جنيه خلال 2023 بارتفاع 41% على أساس سنوي.(بلومبرغ)

المصدر: بلومبرغ
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