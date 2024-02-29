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إقتصاد

على عكس التوقعات.. الناتج المحلي التركي يسجّل أرقامًا مرتفعة

Lebanon 24
29-02-2024 | 08:39
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أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.0% أكثر من المتوقع في الربع الرابع، مع نمو العام بأكمله بنسبة 4.5%، إذ عوض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلازل المدمرة في شباط.
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وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لا يزال ينمو بنسبة 1.0% عن الربع السابق على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.3% في عام 2023، وهو قريب جدا من توقعات برنامج الحكومة على المدى المتوسط البالغة 4.4%.

وكان من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى 3.5%. ونما الاقتصاد بنسبة 5.5% في عام 2022.

وأظهرت البيانات أيضا أنه تم تعديل النمو في الربع الثالث بالزيادة إلى 6.1% من 5.9%.

كان البنك المركزي التركي ثبت مؤخراً معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ مايو/أيار الماضي، عند 45%، وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها ستكون أقل تسامحا مع المخاطر على الخاصة بالأسعار، حيث ستلجأ لتشديد السياسة في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.(العربية)
المصدر: العربية
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