على عكس التوقعات.. الناتج المحلي التركي يسجّل أرقامًا مرتفعة

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أظهرت بيانات، اليوم الخميس، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.0% أكثر من المتوقع في الربع الرابع، مع نمو العام بأكمله بنسبة 4.5%، إذ عوض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلازل المدمرة في شباط.وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لا يزال ينمو بنسبة 1.0% عن الربع السابق على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.3% في عام 2023، وهو قريب جدا من توقعات برنامج الحكومة على المدى المتوسط البالغة 4.4%.وكان من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى 3.5%. ونما الاقتصاد بنسبة 5.5% في عام 2022.وأظهرت البيانات أيضا أنه تم تعديل النمو في الربع الثالث بالزيادة إلى 6.1% من 5.9%.كان البنك المركزي التركي ثبت مؤخراً معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ مايو/أيار الماضي، عند 45%، وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها ستكون أقل تسامحا مع المخاطر على الخاصة بالأسعار، حيث ستلجأ لتشديد السياسة في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم.(العربية)