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إقتصاد

تباين بالأداء في الأسواق الخليجية

Lebanon 24
29-02-2024 | 10:46
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تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، الخميس، وذلك قبيل إعلان بيانات تضخم أميركية مهمة قد توفر مؤشرات جديدة على موعد بدء خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

وكان المؤشر قد تباطأ في كانون الأول الماضي إلى 2.9 بالمئة من 3.2 بالمئة في تشرين الثاني.
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وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم "أفالون فارما" بنحو 30 بالمئة ليواصل الصعود لثالث جلسة على التوالي بعد الإدراج.

وخلال الأيام الثلاثة الأولى للتداول، تسمح البورصة السعودية بتذبذب في نطاق 30 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.4 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 1.3 بالمئة.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3 بالمئة.

ولم تشهد أسعار النفط، وهي عامل محفز قوي في أسواق الخليج المالية، تغيرا يذكر مع استمرار المستثمرين في ترقب البيانات الأميركية التي من المتوقع أن تقدم مزيدا من الدلائل على توقعات أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.1 بالمئة متأثرا بنزول سهم شركة الاتصالات أوريدو 1.8 بالمئة.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم الشركة الشرقية للدخان 6.7 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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