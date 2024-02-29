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إقتصاد

سايبم الإيطالية تتوقع تراجع طلبياتها من أرامكو السعودية

Lebanon 24
29-02-2024 | 15:15
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قال أليساندرو بوليتي، الرئيس التنفيذي لشركة "سايبم" الإيطالية لخدمات الطاقة، الخميس، إن الشركة تتوقع تراجع متوسط الطلبيات السنوية من شركة أرامكو السعودية بنسبة 20 بالمئة حتى 2027،  نتيجة لقرار أرامكو التخلي عن خططها لزيادة القدرة الإنتاجية.

 وبلغ متوسط طلبيات أرامكو السنوية من "سايبم" 1.5 مليار يورو تقريبا (1.63 مليار دولار) بين 2021 و2023.

 وكانت "سايبم" قد وقعت في 2020 صفقة لمدة 12 عاما مع أرامكو تتعلق بأعمال هندسة وإنشاءات برية.

 وقال بوليتي في مؤتمر عبر الهاتف بعد نشر نتائج الشركة: "تتضمن خطة الأعمال الجديدة لسايبم بالفعل انخفاضا بنسبة 20 بالمئة في الطلبيات من السعودية مقارنة بالفترة السابقة، لا نتوقع تأثيرات على استراتيجيتنا في الأمد المتوسط".

 وأمرت الحكومة السعودية في يناير شركة أرامكو بوقف خططها للتوسع في إنتاج النفط واستهداف طاقة إنتاجية قصوى مستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، وهو أقل بمليون برميل عن الهدف المعلن في 2020.

 وقالت "سايبم"، الأربعاء، إنها ستستأنف على الأرجح دفع توزيعات الأرباح في 2025 بعد خمس سنوات، في إشارة إلى أن خطة إعادة الهيكلة التي بدأت في 2022 تؤتي ثمارها.

وفي خطة أعمال جديدة حتى 2027، ذكرت سايبم أنها ستدفع للمستثمرين ما بين 30 و40 بالمئة من التدفقات النقدية التشغيلية، وهو ما أدى، إلى جانب التصريحات المتفائلة لإدارتها، لزيادة أسهمها 13.7 بالمئة بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

 وذكر بوليتي لمحللين: "نشهد سوقا مزدهرة في أعمال الهندسة والبناء البحرية".

( سكاي نيوز)
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