نجاح مهم لتركيا.. الناتج المحلي يسجل 1.1 تريليون دولار لأول مرّة

Advertisement

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا سجل للمرة الأولى تريليونا و119 مليار دولار.وقال أردوغان في تجمع انتخابي بولاية أيدن غربي البلاد، تطرق فيه إلى إعلان هيئة الإحصاء التركية، الخميس، أرقام النمو لعام 2023، إن "الاقتصاد التركي حقق نجاحا مهما جدا العام الماضي بنموه 4.5 بالمئة رغم الزلزال والسلبيات الأخرى".وأشار إلى أن الاقتصاد التركي نجح في النمو 14 ربعا متتاليا، "وبهذا المعدل، أصبحت الدولة الأسرع نموا بين دول الاتحاد الأوروبي".ووفق هيئة الإحصاء التركية، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 75 بالمئة في 2023، وفق طريقة الإنتاج مقارنة بالعام الذي قبله.يشار إلى أن تركيا تشهد انتخابات محلية في 31 أذار المقبل. (سكاي نيوز)