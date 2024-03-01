بفضل تباطؤ التضخم الأميركي.. الذهب قرب أعلى مستوياته في شهر

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حومت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر اليوم الجمعة، بعد بيانات أشارت إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2047.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ 2050.59 دولار أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من شباط.ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي. وقد استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2055.60 دولار.وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس، لوكالة رويترز: "ساد الارتياح في الأسواق مع عدم وجود مفاجآت سيئة في تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي. وابتهج تجار الذهب من حقيقة تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي".وأظهرت البيانات، الخميس، ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في كانون الثاني 2.4 بالمئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ شباط 2021، بعد صعوده 2.6 بالمئة في كانون الثاني.ويركز مسؤولو البنك المركزي الأميركي على التقدم الإجمالي فيما يتعلق بالتضخم، والذي يقولون إنه سيمهد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ويترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي المركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم الجمعة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 881.40 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم أيضا 0.6 بالمئة إلى 947.35 دولار. لكن المعدنين سجلا تراجعا للشهر الثاني على التوالي، ولامس البلاديوم أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات عند 849.13 دولار.وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.74 دولار للأوقية. (سكاي نيوز)