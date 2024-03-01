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إقتصاد
2023 تسجّل أرقامًا قياسية لجهة انبعاثات الكربون.. هذه الأرقام
Lebanon 24
01-03-2024
|
05:43
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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة بلغت مستوى قياسيا مرتفعا العام الماضي، وهو ما يرجع جزئيا إلى زيادة استخدام الوقود الأحفوري في البلدان التي أعاق فيها الجفاف إنتاج الطاقة الكهرومائية.
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وحذر علماء من أنه سيتعين إجراء خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة بشكل رئيسي عن حرق الوقود الأحفوري في السنوات المقبلة إذا كانت هناك إرادة لتحقيق أهداف الحد من الارتفاع العالمي في درجات الحرارة ومنع تغير المناخ الجامح.
وأظهر تحليل الوكالة أن الانبعاثات العالمية من الطاقة ارتفعت بمقدار 410 ملايين طن أو 1.1% في عام 2023 إلى 37.4 مليار طن.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن التوسع العالمي في التكنولوجيا النظيفة مثل المعتمدة على الرياح والطاقة الشمسية واستخدام السيارات الكهربائية ساعد في الحد من زيادة الانبعاثات، التي بلغت 1.3% في عام 2022.
وذكر التقرير أن الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في الولايات المتحدة انخفضت 4.1%، وجاء الجزء الأكبر من هذا التراجع من قطاع الكهرباء.
وفي الاتحاد الأوروبي، انخفضت الانبعاثات من الطاقة 9% تقريبا في العام الماضي مدفوعة بزيادة توليد الطاقة المتجددة وتراجع توليد الطاقة من الفحم والغاز.(العربية)
المصدر: العربية
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