Advertisement

إقتصاد

بشكل متسارع.. الذهب يحلّق ويسجّل أرقامًا مرتفعة!

Lebanon 24
01-03-2024 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1170235-638448976375834113.jpg
Doc-P-1170235-638448976375834113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تدور أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر اليوم الجمعة 1 آذار الجاري، بعد بيانات أشارت إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
Advertisement

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2047.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ 2050.59 دولار أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من شباط.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2055.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 881.40 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم أيضا 0.6 بالمئة إلى 947.35 دولار. لكن المعدنين سجلا تراجعا للشهر الثاني على التوالي، ولامس البلاديوم أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات عند 849.13 دولار.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.74 دولار للأوقية.(رويترز)
المصدر: رويترز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:21 | 2024-03-01
07:12 | 2024-03-01
06:38 | 2024-03-01
06:35 | 2024-03-01
05:43 | 2024-03-01
03:54 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24