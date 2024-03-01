بشكل متسارع.. الذهب يحلّق ويسجّل أرقامًا مرتفعة!

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تدور أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر اليوم الجمعة 1 آذار الجاري، بعد بيانات أشارت إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المتعاملون تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2047.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ 2050.59 دولار أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من شباط.ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2055.60 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 881.40 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم أيضا 0.6 بالمئة إلى 947.35 دولار. لكن المعدنين سجلا تراجعا للشهر الثاني على التوالي، ولامس البلاديوم أدنى مستوياته في أكثر من خمس سنوات عند 849.13 دولار.وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.74 دولار للأوقية.(رويترز)