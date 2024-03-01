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إقتصاد
نيكي يغلق عى مستويات مرتفعة
Lebanon 24
01-03-2024
|
09:21
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أغلق مؤشر "نيكي" الياباني اليوم، مرتفعا بنسبة 2 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد صعود الأسهم المرتبطة بقطاع التكنولوجيا.
وسجل المؤشر "نيكي" مستوى إغلاق قياسيا جديدا مرتفعا عند 39910.82 نقطة، متجاوزا ذروة قياسية عند 39426.29 بلغها خلال جلسة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
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واقترب المؤشر "نيكي" من الوصول إلى 40 ألف نقطة للمرة الأولى، فيما يواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية بعد أن اخترق الشهر الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل خلال فقاعة الأصول في ديسمبر 1989.
كما أغلق المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا على ارتفاع 1.26 بالمئة مسجلا 2709.42 نقطة.
كما قفزت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع المؤشر 17 بالمئة هذا العام.
وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" ذو الثقل على المؤشر "نيكي" بنسبة 4.1 بالمئة ليضيف نحو 151 نقطة إلى ارتفاع المؤشر البالغ 745 نقطة تقريبا.
وتقدمت أسهم مجموعة "سوفت بنك" التي تركز على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 1.3 بالمئة.
كما ارتفع قطاع الآلات الكهربائية 2.05 بالمئة، ليصبح ثالث أكبر الرابحين بعد قطاع شركات التعدين الذي زاد 2.63 بالمئة، وقطاع منتجات النفط والفحم الذي تقدم بنسبة 2.07 بالمئة.(الوكالة القطرية للأنباء)
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