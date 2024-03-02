Advertisement

إقتصاد

مؤشرات البورصة المصرية تواصل أدائها الإيجابي.. هذا ما سجلته خلال شباط

Lebanon 24
02-03-2024 | 01:41
A-
A+
Doc-P-1170502-638449659355265176.jpg
Doc-P-1170502-638449659355265176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت البورصة المصرية أداءً إيجابياً خلال تعاملات شهر شباط 2024، حيث ارتفعت مؤشراتها بصورة جماعية، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 31 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1,999 تريليون جنيه بنهاية شباط، مقابل 1,968 تريليون جنيه، بنهاية كانون الثاني 2024.
Advertisement

وأغلق مؤشر "إي جي إكس 30" عند مستوى 28,964 نقطة، مسجلاً ارتفاعا بنحو 2.41 بالمئة، بينما سجل مؤشر "إي جي إكس 70" ارتفاعا بنسبة 15.49 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7,306 نقطة، وسجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 12.14بالمئة مغلقا عند مستوى 5,877 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر egx30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 6.8 بالمئة مغلقاً عند مستوى 36,227 نقطة، وسجل مؤشر egx100 ewi ارتفاعا بنحو 13.95 بالمئة مغلقًا الفترة عند مستوى 10,239 نقطة.

أسباب الارتفاع
وبحسب محللين، فإن البورصة المصرية سجلت أداءً إيجابياً خلال تعاملات شهر شباط، بدعم من عدة عوامل أبرزها ارتفاع ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على الخروج من تحديات المرحلة الحالية عقب توقيع مشروع رأس الحكمة.

أضاف خبراء في تصريحات متفرقة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن البورصة المصرية مؤهلة لتخطي مستوى 30 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، في ضوء حالة الحراك القوية  على الصعيد الاستثماري في مصر من توقيع مشروعات جديدة وانعكاس ذلك على أداء بعض القطاعات المدرجة بقوة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:45 | 2024-03-02
03:26 | 2024-03-02
23:00 | 2024-03-01
15:27 | 2024-03-01
09:21 | 2024-03-01
07:12 | 2024-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24