مؤشرات البورصة المصرية تواصل أدائها الإيجابي.. هذا ما سجلته خلال شباط

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وأغلق مؤشر "إي جي إكس 30" عند مستوى 28,964 نقطة، مسجلاً ارتفاعا بنحو 2.41 بالمئة، بينما سجل مؤشر "إي جي إكس 70" ارتفاعا بنسبة 15.49 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7,306 نقطة، وسجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 12.14بالمئة مغلقا عند مستوى 5,877 نقطة.



وبالنسبة لمؤشر egx30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 6.8 بالمئة مغلقاً عند مستوى 36,227 نقطة، وسجل مؤشر egx100 ewi ارتفاعا بنحو 13.95 بالمئة مغلقًا الفترة عند مستوى 10,239 نقطة.



أسباب الارتفاع سجلت البورصة المصرية أداءً إيجابياً خلال تعاملات شهر شباط 2024، حيث ارتفعت مؤشراتها بصورة جماعية، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 31 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1,999 تريليون جنيه بنهاية شباط، مقابل 1,968 تريليون جنيه، بنهاية كانون الثاني 2024.وأغلق مؤشر "إي جي إكس 30" عند مستوى 28,964 نقطة، مسجلاً ارتفاعا بنحو 2.41 بالمئة، بينما سجل مؤشر "إي جي إكس 70" ارتفاعا بنسبة 15.49 بالمئة، ليغلق عند مستوى 7,306 نقطة، وسجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 12.14بالمئة مغلقا عند مستوى 5,877 نقطة.وبالنسبة لمؤشر egx30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 6.8 بالمئة مغلقاً عند مستوى 36,227 نقطة، وسجل مؤشر egx100 ewi ارتفاعا بنحو 13.95 بالمئة مغلقًا الفترة عند مستوى 10,239 نقطة.أسباب الارتفاع

وبحسب محللين، فإن البورصة المصرية سجلت أداءً إيجابياً خلال تعاملات شهر شباط، بدعم من عدة عوامل أبرزها ارتفاع ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على الخروج من تحديات المرحلة الحالية عقب توقيع مشروع رأس الحكمة.



أضاف خبراء في تصريحات متفرقة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن البورصة المصرية مؤهلة لتخطي مستوى 30 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، في ضوء حالة الحراك القوية على الصعيد الاستثماري في مصر من توقيع مشروعات جديدة وانعكاس ذلك على أداء بعض القطاعات المدرجة بقوة.