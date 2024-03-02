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إقتصاد

مع ترقب الأسواق قرار "أوبك+".. النفط يحقق مكاسب أسبوعية

Lebanon 24
02-03-2024 | 04:45
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ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة، وسجلت مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق قرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في الربع الثاني وتقييم بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.64 دولار، أي اثنين بالمئة لتبلغ عند التسوية 83.55 دولار للبرميل.
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وسجلت العقود الآجلة للخام تسليم أبريل التي انتهى أجلها في 29 فبراير 83.62 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل 1.71 دولار، أو 2.19 بالمئة، إلى 79.97 دولار.
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