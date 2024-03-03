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إقتصاد
لظهر اليوم.. إليكم كم سجّل سعر صرف الدولار
Lebanon 24
03-03-2024
|
05:22
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، ظهر اليوم الأحد، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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