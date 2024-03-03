الذكاء الإصطناعي يدفع بأسهم وول ستريت صعودًا

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وصل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) وناسداك إلى أرقام قياسية جديدة، مدفوعين بالارتفاع المستمر لأسهم الذكاء الاصطناعي.ووفقا لأسوشيتد برس، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 0.8%، ليغلق عند 5 ملايين و137 ألفا و8 نقاط، بعد مسيرته الكبيرة التي بلغت 16 مكسبا في الأسابيع الـ18 الماضية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% إلى 39 مليونا و87 ألفا و38 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1% إلى 16 مليونا و274 ألفا و94 نقطة، متجاوزا الرقم القياسي لعام 2021.ويعزو محللون تحدثوا لرويترز هذا الاتجاه الصعودي إلى مساهمة شركة "ديل تكنولوجيز"، إذ أعلنت عن قفزة ملحوظة بنسبة 31.6% في أسهمها بعد تجاوز توقعات المحللين للأرباح والإيرادات في الربع الأخير. وقد تم التأكيد على الطلب القوي على الخوادم المحسّنة للذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى الطفرة المستمرة في القطاع. وشهدت "نت آب" أيضا قفزة بنسبة 18.2% بعد نتائج أفضل من المتوقع، مما يؤكد الزخم المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي.ومع ذلك، واجهت الصناعة المصرفية سيناريو متناقضا، تميز بتراجع سهم نيويورك كوميونيتي بانكورب بنسبة 25.9%. وقد أثار كشف البنك المثير للقلق عن "نقاط الضعف المادية" في الضوابط الداخلية المتعلقة بمراجعة القروض، إلى جانب الرحيل الفوري لرئيسه التنفيذي، قلق المستثمرين وفقا لأسوشيتد برس. وأثارت القضايا في بنك نيويورك التجاري مخاوف بشأن التحديات الأوسع التي تواجهها البنوك، لا سيما في أعقاب أزمة الصناعة في العام الماضي وانهيار العديد من البنوك الإقليمية.(الجزيرة.نت)