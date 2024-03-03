18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذكاء الإصطناعي يدفع بأسهم وول ستريت صعودًا
Lebanon 24
03-03-2024
|
05:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) وناسداك إلى أرقام قياسية جديدة، مدفوعين بالارتفاع المستمر لأسهم الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لأسوشيتد برس، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 0.8%، ليغلق عند 5 ملايين و137 ألفا و8 نقاط، بعد مسيرته الكبيرة التي بلغت 16 مكسبا في الأسابيع الـ18 الماضية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% إلى 39 مليونا و87 ألفا و38 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.1% إلى 16 مليونا و274 ألفا و94 نقطة، متجاوزا الرقم القياسي لعام 2021.
Advertisement
ويعزو محللون تحدثوا لرويترز هذا الاتجاه الصعودي إلى مساهمة شركة "ديل تكنولوجيز"، إذ أعلنت عن قفزة ملحوظة بنسبة 31.6% في أسهمها بعد تجاوز توقعات المحللين للأرباح والإيرادات في الربع الأخير. وقد تم التأكيد على الطلب القوي على الخوادم المحسّنة للذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى الطفرة المستمرة في القطاع. وشهدت "نت آب" أيضا قفزة بنسبة 18.2% بعد نتائج أفضل من المتوقع، مما يؤكد الزخم المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، واجهت الصناعة المصرفية سيناريو متناقضا، تميز بتراجع سهم نيويورك كوميونيتي بانكورب بنسبة 25.9%. وقد أثار كشف البنك المثير للقلق عن "نقاط الضعف المادية" في الضوابط الداخلية المتعلقة بمراجعة القروض، إلى جانب الرحيل الفوري لرئيسه التنفيذي، قلق المستثمرين وفقا لأسوشيتد برس. وأثارت القضايا في بنك نيويورك التجاري مخاوف بشأن التحديات الأوسع التي تواجهها البنوك، لا سيما في أعقاب أزمة الصناعة في العام الماضي وانهيار العديد من البنوك الإقليمية.(الجزيرة.نت)
المصدر: الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجاح استثنائي لياسمينا زيتون في مسابقة جمال العالم.. صورة توثق ما حققته هناك!
Lebanon 24
نجاح استثنائي لياسمينا زيتون في مسابقة جمال العالم.. صورة توثق ما حققته هناك!
14:55 | 2024-03-02
02/03/2024 02:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... كارمن لبس تُهدّد بالإنتقام من نادين نسيب نجيم!
Lebanon 24
بالصورة... كارمن لبس تُهدّد بالإنتقام من نادين نسيب نجيم!
09:17 | 2024-03-02
02/03/2024 09:17:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. "تحويلات مالية لهؤلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. "تحويلات مالية لهؤلاء"
12:39 | 2024-03-02
02/03/2024 12:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بثياب صيفيّة... مراسلة "الجديد" تستمتع بوقتها على الثلج (صور)
Lebanon 24
بثياب صيفيّة... مراسلة "الجديد" تستمتع بوقتها على الثلج (صور)
09:30 | 2024-03-02
02/03/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تلاحقه في لبنان.. من هو "لواء الإمام الحسين"؟
Lebanon 24
إسرائيل تلاحقه في لبنان.. من هو "لواء الإمام الحسين"؟
15:00 | 2024-03-02
02/03/2024 03:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:34 | 2024-03-03
الهجمات السيبرانية أهلكت اقتصاد الدول.. إليكم هذه الأرقام
05:51 | 2024-03-03
إجتماع مهمّ بين وزير المالية والمدراء... هذا ما بحثه
05:30 | 2024-03-03
كيف اعتلى الدولار عرش العملات؟
05:22 | 2024-03-03
لظهر اليوم.. إليكم كم سجّل سعر صرف الدولار
03:12 | 2024-03-03
صندوق النقد الدولي يوصي العراق بتقليل اعتماده على النفط
00:12 | 2024-03-03
كل 100 يوم... ديون الولايات المتحدة ترتفع تريليون دولار
فيديو
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
03/03/2024 16:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
03/03/2024 16:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
03/03/2024 16:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24