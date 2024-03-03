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إقتصاد

الهجمات السيبرانية أهلكت اقتصاد الدول.. إليكم هذه الأرقام

Lebanon 24
03-03-2024 | 07:34
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ارتفعت الخسائر الاقتصادية جرّاء الهجمات السيبرانية لتصل إلى نحو 8.2 تريليون دولار، بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات "ستاتيستا".

وتوقعت شركة الإحصاءات استمرار تصاعد الخسائر الاقتصادية الناتجة عن مثل هذه الهجمات، لتبلغ نحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2028.
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المصدر: بلومبرغ
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