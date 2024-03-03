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إقتصاد
المؤشرات الإقتصادية المصرية ترتفع مقابل انخفاض سعوديّ.. إليكم الأرقام
Lebanon 24
03-03-2024
|
10:05
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ارتفع مؤشر الأسهم القيادية "إيجي إكس 30" في مصر بنسبة 0.3 بالمئة، الأحد، بدعم من صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.8 بالمئة بعد أن أكملت إحدى شركاتها إجراءات الاستحواذ على 51 بالمئة من ليجاسي للفنادق.
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وفي الخليح، أغلقت البورصة السعودية على انخفاض، الأحد، قبل قرار أوبك+ المتعلق بمستويات الإنتاج في الربع الثاني.
ونزل المؤشر السعودي 0.6 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة وانخفاض سهم البنك الأهلي السعودي 1.2 بالمئة.
وكان من بين الخاسرين الآخرين سهم شركة الاتصالات زين السعودية الذي هوى 6.3 بالمئة على الرغم من إعلان الشركة ارتفاع الأرباح السنوية.
لكن سهم أفالون فارما قفز 7.6 بالمئة مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي منذ بدء تداوله.
وانخفض المؤشر القطري 0.1 بالمئة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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