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إقتصاد
مرة جديدة.. الكويت تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي
Lebanon 24
03-03-2024
|
10:09
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اتخذت دولة الكويت قرارا بتمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبحسب البيان، أوضح وزير النفط أن "هذا القرار يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+".
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وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مندوبين إن تحالف أوبك+ وافق على تمديد التخفيضات الحالية في الإمدادات حتى منتصف العام لتجنب وجود فوائض في المعروض.
وذكر بيان وزارة النفط الكويتية، الصادر الأحد، أن إنتاج دولة الكويت سيستمر وفقا لقرار تمديد الخفض الطوعي، عند 2.413 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر يونيو 2024.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي دعما لاستقرار السوق، وأنه "ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا حسب أوضاع السوق".
وأشاد العتيقي "بروح التعاون والتنسيق في أوبك+".
وأوضح أن هذا الخفض الطوعي يأتي بالإضافة إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 128 ألف برميل الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الكويت في نيسان 2023 والذي سيستمر حتى نهاية كانون الأول 2024.
وقال الوزير بأن الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوزانها.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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