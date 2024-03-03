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إقتصاد

السعودية تمدد خفض إنتاجها النفطي حتى حزيران المقبل

Lebanon 24
03-03-2024 | 11:36
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن السعودية تمدد خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل في اليوم حتى حزيران المقبل.
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السعودية

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