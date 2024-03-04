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إقتصاد

أسعار النفط تنخفض

Lebanon 24
04-03-2024 | 08:31
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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 14 سنتا إلى 83.41 دولارا للبرميل، بعدما ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 23 سنتا إلى 79.74 دولارا للبرميل بعد زيادتها 4.6 بالمئة الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)
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