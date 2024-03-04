أسعار النفط تنخفض

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 14 سنتا إلى 83.41 دولارا للبرميل، بعدما ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة الأسبوع الماضي.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بواقع 23 سنتا إلى 79.74 دولارا للبرميل بعد زيادتها 4.6 بالمئة الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز)

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