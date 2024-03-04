تسلا تعاني في الصين

تراجعت شحنات شركة "تسلا" من مصنعها في شنغهاي إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، إذ شحنت شركة صناعة السيارات الأميركية 60,365 سيارة من مصنعها في الصين في شباط، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة يوم الإثنين عن جمعية سيارات الركاب في الصين، وهو أدنى رقم تسجله منذ كانون الثاني 2022، بانخفاض 16% تقريباً على أساس شهري. بينما كان التراجع أوسع على أساس سنوي حيث بلغ 19%.

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وكما هو الحال في مختلف أنحاء العالم، يتباطأ النمو في سوق السيارات الكهربائية في الصين بشكل عام. حيث يُتوقع أن تزيد شحنات سيارات الطاقة الجديدة إلى التجار بنسبة 25% إلى 11 مليون وحدة هذا العام، حسبما ذكرت جمعية سيارات الركاب. على الرغم من ارتفاع عدد الشحنات، إلا أنه يُعد تباطؤاً في النمو من 36% في عام 2023 و96% في عام 2022.



وتراجعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، بنسبة 9% الشهر الماضي مقارنةً بشباط 2023 إلى 450 ألف سيارة، وفقاً لأحدث تقديرات الجمعية. حيث أشارت الجمعية إلى تخفيضات الشركات الكبرى المصنعة للأسعار، ربما دفعت المستهلكين إلى التراجع عن الشراء على أمل انخفاض الأسعار أكثر.(بلومبرغ)