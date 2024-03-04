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إقتصاد

استراتيجية جديدة لتطوير المطارات المصرية.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
04-03-2024 | 13:47
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بحث مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع، الاثنين، الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدني، والتي تهدف إلى طرح إدارة وتشغيل المطارات لشركات القطاع الخاص.

وقال محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددا من النقاط المتعلقة بالإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استراتيجية تطوير المطارات المصرية، التي ترتكز على الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للمطارات وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافر، مع العمل على زيادة الإيرادات من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا الشأن.
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وأوضح المتحدث أنه تم خلال الاجتماع تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية؛ لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، ستتم دعوة أهم وأكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح، حيث تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية، كما تم مناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، بجانب مناقشة تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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