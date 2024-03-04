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إقتصاد

تباين بأداء الأسواق الخليجية.. فكم سجّلت الأرقام؟

Lebanon 24
04-03-2024 | 13:54
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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، اليوم الاثنين، إذ انخفض المؤشر السعودي للجلسة الثانية على التوالي ليتراجع واحدا بالمئة عند الإغلاق ويسجل أكبر انخفاض في أكثر من شهر مع هبوط أسهم معظم القطاعات.
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وتراجع سهم مصرف الراجحي، 1.5 بالمئة وهبط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 3.2 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي للجلسة الثانية على التوالي ليغلق على ارتفاع 1.1 بالمئة مدعوما بزيادة سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 1.1 بالمئة وربح سهم أدنوك للحفر 2.4 بالمئة.
 
وانخفض مؤشر دبي بنسبة 0.7 بالمئة مع هبوط سهم بنك دبي التجاري 9.9 بالمئة وتراجع سهم بنك المشرق 3.4 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري هبوطا قليلا ليستقر عند التداول مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، بنسبة 1.4 بالمئة، بينما ربح سهم صناعات قطر 0.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 5.1 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له فيما يقرب من عام مع صعود معظم الأسهم.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 4.6 بالمئة وزاد سهم مجموعة طلعت مصطفى 15.4 بالمئة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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